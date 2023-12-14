14.12.2023, 20:10
Украина может выиграть войну в течение трех лет. Мрачный сценарий – испытание НАТО на прочность со стороны России
Комментарий министра обороны Эстонии Ханно Певкура
ФОТО: | Delfi Meedia
По мнению министра обороны США, успех России в Украине может означать, что американским солдатам придется сражаться за свободу Европы, пишет Eesti Päevaleht.
К Евросовету Эстония подошла с подготовленным Минобороны концептуальным документом, в котором описан путь Украины к победе, а также большая угроза будущему Запада.