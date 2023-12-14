Новости Эстонии
14.12.2023, 20:10

Украина может выиграть войну в течение трех лет. Мрачный сценарий – испытание НАТО на прочность со стороны России

 
Комментарий министра обороны Эстонии Ханно Певкура
Певкур: Россия готова испытать НАТО
Певкур: Россия готова испытать НАТО
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

По мнению министра обороны США, успех России в Украине может означать, что американским солдатам придется сражаться за свободу Европы, пишет Eesti Päevaleht.

К Евросовету Эстония подошла с подготовленным Минобороны концептуальным документом, в котором описан путь Украины к победе, а также большая угроза будущему Запада.

Документ местами выглядит как письмо Деду Морозу. Украине нужно все перечисленное: ударные возможности и подготовка бригад, значительно больше ракет, больше систем всех видов (включая реактивные системы залпового огня), значительно увеличенные возможности беспилотников, радиолокационные системы, истребители F-16 и многое другое.

RusDelfi
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