18.12.2023, 10:31
ЗАКУЛИСЬЕ | Разворот Центристской партии на восток - не миф, а реальность(50)
Поддержка Центристской партии тает, словно морской лед весной. Вполне возможно, что в будущем кто-то еще покинет фракцию партии в парламенте, и центристы не удержат власть в Таллинне, пишет издание Eesti Päevaleht.
Центристская партия, избрав нового председателя, оказала себе медвежью услугу. Об этом говорят снижающаяся поддержка партии, рейтинги Михаила Кылварта и царящий среди центристов безучастный настрой.