Новости Эстонии
18.12.2023, 10:31

ЗАКУЛИСЬЕ | Разворот Центристской партии на восток - не миф, а реальность

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Поддержка Центристской партии тает, словно морской лед весной. Вполне возможно, что в будущем кто-то еще покинет фракцию партии в парламенте, и центристы не удержат власть в Таллинне, пишет издание Eesti Päevaleht.

Центристская партия, избрав нового председателя, оказала себе медвежью услугу. Об этом говорят снижающаяся поддержка партии, рейтинги Михаила Кылварта и царящий среди центристов безучастный настрой.

„Что происходит? Происходит маргинализация Центристской партии, ее ряды быстро тают“, - сказал один из посвященных в курс дела.

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RusDelfi
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