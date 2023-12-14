Таллинн анонсировал повышение зарплат воспитателям детских садов
Таллинн намерен повысить минимальную зарплату воспитателей детских садов и школ по интересам, помощников учителей, опорных специалистов и образовательных технологов в той же мере, как повысится заработная плата учителей общеобразовательных школ, оплачиваемых из государственного бюджета. Повышение минимальной зарплаты на 3,1% для 4 300 педагогов, получающих зарплату из бюджета Таллинна, потребует в общей сложности 3,7 млн евро из городского бюджета.
„Таллинн повысил зарплату работников сферы образования, получающим зарплату из городского бюджета, в той же мере, как это произошло с учителями, получающими зарплату из государственного бюджета. Мы считаем, что педагоги детских садов и школ по интересам играют в образовании такую же значимую роль, как и учителя общеобразовательных школ. Поскольку государство приняло решение о повышении зарплат только в декабре, это изменение не вошло в обычный процесс составления городского бюджета, который к тому времени уже прошел через Таллиннское городское собрание. Тем не менее с 1 января 2024 года зарплата работников столичной сферы образования увеличится на 3,1%, наравне с остальными педагогами. С помощью дополнительного бюджета мы внесем необходимые изменения в городской бюджет“, - сказал мэр Михаил Кылварт.
На повышение минимальной зарплаты на 3,1% потребуется 3,7 млн евро, из которых 2,4 млн будут направлены на оплату труда учителей, 0,6 млн – помощников учителей, а 0,7 млн евро – опорных специалистов и образовательных технологов. В бюджете на 2024 год, находящемся на рассмотрении городского совета, на повышение зарплат учителям заложено 2,2 млн евро. Таким образом, дефицит, возникший в результате нового решения государства, составляет 1,5 миллиона евро.
Необходимый источник финансирования будет определен в ходе подготовки и процедуры составления дополнительного бюджета. Основной бюджет города располагает ресурсами для выплаты зарплат по первоначально запланированным ставкам в течение всего года, поэтому до принятия первого дополнительного бюджета хватит и средств для выплаты зарплат по новым ставкам.
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