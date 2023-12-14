Таллинн анонсировал повышение зарплат воспитателям детских садов

„Таллинн повысил зарплату работников сферы образования, получающим зарплату из городского бюджета, в той же мере, как это произошло с учителями, получающими зарплату из государственного бюджета. Мы считаем, что педагоги детских садов и школ по интересам играют в образовании такую же значимую роль, как и учителя общеобразовательных школ. Поскольку государство приняло решение о повышении зарплат только в декабре, это изменение не вошло в обычный процесс составления городского бюджета, который к тому времени уже прошел через Таллиннское городское собрание. Тем не менее с 1 января 2024 года зарплата работников столичной сферы образования увеличится на 3,1%, наравне с остальными педагогами. С помощью дополнительного бюджета мы внесем необходимые изменения в городской бюджет“, - сказал мэр Михаил Кылварт.