Разногласия обходятся дорого. Эстонию ежемесячно штрафуют на 18 тысяч евро

Возможно, настал момент, когда правительство, наконец, обсудит включение Директивы о конкуренции в наши законы, чтобы дать Департаменту конкуренции больше полномочий и ужесточить штрафы в этой сфере. За последние недели вопрос неоднократно снимался с повестки дня в последний момент. Во многом это касается препирательств между Министерством юстиции и Министерством экономики и коммуникаций (МКМ). Эстонии уже грозит штраф в размере более 600 000 евро от Европейского суда из-за тупиковой ситуации с принятием директивы, и каждый месяц затягивания решения вопроса добавляет к этой сумме 18 000 евро.