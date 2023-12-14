Экономика
14.12.2023, 15:29

Разногласия обходятся дорого. Эстонию ежемесячно штрафуют на 18 тысяч евро

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Тийт Рийсало подтверждает, что он не против внесения поправок в Закон о конкуренции, поскольку цель - предоставить Департаменту конкуренции более сильные рычаги для исполнения надзорных решений - полностью оправдана
Тийт Рийсало подтверждает, что он не против внесения поправок в Закон о конкуренции, поскольку цель - предоставить Департаменту конкуренции более сильные рычаги для исполнения надзорных решений - полностью оправдана
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Эстония – последняя страна Евросоюза, которая не смогла принять директиву о конкуренции. Пока министерствам не удалось прийти к соглашению. Государству придется выплачивать 600 евро в день, пишет Delfi Ärileht.

Возможно, настал момент, когда правительство, наконец, обсудит включение Директивы о конкуренции в наши законы, чтобы дать Департаменту конкуренции больше полномочий и ужесточить штрафы в этой сфере. За последние недели вопрос неоднократно снимался с повестки дня в последний момент. Во многом это касается препирательств между Министерством юстиции и Министерством экономики и коммуникаций (МКМ). Эстонии уже грозит штраф в размере более 600 000 евро от Европейского суда из-за тупиковой ситуации с принятием директивы, и каждый месяц затягивания решения вопроса добавляет к этой сумме 18 000 евро.

„В своем иске Комиссия требует, чтобы Европейский суд наложил на Эстонское государство штраф в размере 600 евро в день с момента истечения срока принятия директивы. Датой этого было 4 февраля 2021 года. Таким образом, сумма, требуемая Комиссией, сегодня составляет 624 000 евро. Окончательное решение о размере штрафа примет Европейский суд“, - поясняет вице-канцлер по правовой политике Минюста Хедди Луттерус.

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