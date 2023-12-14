Опрос: в декабре отставку Каи Каллас поддерживали свыше 70% жителей Эстонии

Такое количество респондентов ответили „да“ или „скорее да“ на вопрос „Считаете ли вы, что Кая Каллас должна уйти в отставку с поста премьер-министра?“.

23% ответили „нет“ или „скорее нет“, еще 6% затруднились с ответом.

С конца августа Nortsat проводила данный опрос в общей сложности шесть раз. Доля тех, кто поддерживает отставку премьер-министра, остается довольно стабильной.

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