Тысячи фирм в четверг получат напоминание от Налогового департамента о выполнении важного требования

Это дополнительные расходы в размере более 100 000 евро, которых компании могли бы избежать, воспользовавшись услугами оценки MTA.

Чтобы избежать уплаты дорогостоящих процентов, Айри Лепассар, руководитель отдела налогового аудита MTA, советует предпринимателям регулярно проверять свои оценки в электронной налоговой инспекции, где предпринимателю заранее показываются риски и недостатки налогового учета.

„Неправильно рассчитанная сумма налога приводит к обязанности уплаты процентов, которые, в свою очередь, должны быть уплачены. Поэтому каждый разумный предприниматель может держать свои расходы под контролем, регулярно отслеживая оценки налогового поведения, где мы даем немедленную обратную связь о недостатках в налоговых вопросах и инструкции по их исправлению“, — сказала Лепассар.

Услуга оценки разработана таким образом, что она сравнивает данные различных государственных регистров и компаний с налоговой декларацией фирмы и показывает клиенту как возможный уровень риска, так и причину, по которой данная компания может представлять интерес со стороны налогового аудита.

„Например, если компания приобрела недвижимость, и, в ходе обмена данными с земельной книгой, выясняется, что ее целевое назначение - жилое помещение/жилая земля, на наш взгляд, это может привести к различным налоговым рискам. Частой ошибкой является использование жилплощади членами правления и невыплата по спецльготам. В этом году уже определены дополнительные налоговые обязательства, связанные с недвижимостью, на сумму почти два миллиона евро“, - добавила Лепассар.

По словам Лепассар, услуга оценки является своего рода лакмусовой бумажкой предприятия, которая достаточно точно заранее предупреждает, стоит ли и когда ожидать звонка из Налогово-таможенного департамента.