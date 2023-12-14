Новости Эстонии
14.12.2023, 12:15

Возможны новые ограничения по использованию пиротехники. Глава комиссии: доверьте самоуправлениям решать вопросы о запуске фейерверков

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В прошлом году в новогоднюю ночь из-за фейерверков пострадали несколько человек.
В прошлом году в новогоднюю ночь из-за фейерверков пострадали несколько человек.
ФОТО: Martin Ahven | Õhtuleht

Отменять фейерверки в честь праздника никто не собирается, однако дополнительные ограничения по использованию пиротехники круглый год могут вскоре ввести.

В парламентскую комиссию по экономике на днях был передан документ, касающийся пиротехники. Основанием для его составления послужила запущенная два года назад народная инициатива. Осенью этого года инициатива набрала достаточное количество подписей за введение ограничений по использованию пиротехники, чтобы привлечь внимание депутатов Рийгикогу.

Авторы инициативы, за которую было отдано 1688 голосов, предлагали разрешить частным лицам запускать фейерверки только в Новый год (31 декабря и 1 января), так как из-за салютов страдают не переносящие громкие звуки люди и звери, к тому же фейерверки наносят вред не только здоровью, но и окружающей среде. Как предусматривала народная инициатива, запускать пиротехнику по другим поводам, кроме встречи Нового года, можно только на основании специального разрешения.

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