14.12.2023, 12:15
Возможны новые ограничения по использованию пиротехники. Глава комиссии: доверьте самоуправлениям решать вопросы о запуске фейерверков(13)
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Отменять фейерверки в честь праздника никто не собирается, однако дополнительные ограничения по использованию пиротехники круглый год могут вскоре ввести.
В парламентскую комиссию по экономике на днях был передан документ, касающийся пиротехники. Основанием для его составления послужила запущенная два года назад народная инициатива. Осенью этого года инициатива набрала достаточное количество подписей за введение ограничений по использованию пиротехники, чтобы привлечь внимание депутатов Рийгикогу.