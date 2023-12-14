В столкновении двух BMW пострадал мужчина

Вчера в 19.49 произошло дорожно-транспортное происшествие в деревне Салла волости Вяйке-Маарья Ляэне-Вируского уезда на 4-м километре шоссе Таммику-Салла-Кяру. По первоначальным данным, легковой автомобиль BMW, которым управлял 65-летний мужчина, подрезал на дороге легковой автомобиль Renault, за рулем которого находился 46-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Водитель BMW, пытаясь избежать столкновения, повернул направо, однако столкновение все же произошло, и от полученного удара BMW врезался в дерево. Пассажира BMW, 59-летнего мужчину, доставили в больницу для проверки состояния здоровья.

В 21.59 произошло дорожно-транспортное происшествие на Куре теэ в деревне Выэрдла волости Йыэляхтме Харьюского уезда. По первоначальным данным, 33-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем BMW 325D, столкнулся с ехавшим ему навстречу легковым автомобилем BMW 320I, водитель которого, 27-летний мужчина, попав в боковое скольжение, выехал на встречную полосу. Водителя BMW 320I доставили в больницу.

Сообщений об угнанных и найденных транспортных средствах не поступало.

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