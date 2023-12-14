Таллинн будет выплачивать зарплату учителям и в течение забастовки, но при выполнении условий

Председатель Союза работников образования Реэмо Вольтри не раскрыл размер забастовочного фонда и сколько учителей могли бы получать из него зарплату во время забастовки, сообщила в среду „Актуальная камера“.

Власти Таллинна заверяют, что со своей стороны продолжат платить зарплату бастующим педагогам школ и детских садов, но при выполнении некоторых условий.

„У нас сформировалась принципиальная позиция, мы поддерживаем учителей в их протесте, поэтому Таллинн будет выплачивать зарплату педагогам и в течение забастовки. Естественно, у нас есть свои условия: в школе должна быть обеспечена альтернативная деятельность для учеников начальных классов, а в детских садах должны быть открыты дежурные группы“, - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт.

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