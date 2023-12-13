„Поимка мошенника“ обошлась пожилой жительнице Таллинна в 10 000 евро. Другая оплатила „почтовый таможенный сбор“(2)
Ежедневно полиция сообщает о многочисленных случаях мошенничества, в которых потерпевшими являются жители Эстонии. В сводке за одни лишь минувшие сутки (12 декабря), сообщается о 9 случаях мошенничества, имевших место в одной только столице.
12 декабря в полицию обратилась 84-летняя жительница Таллинна, которой позвонил злоумышленник, представившийся полицейским, и попросил ее помочь в поимке мошенников.
Женщина должна была снять со своего счета наличные, отнести их в посылочный автомат и отправить по адресу, который дал ей липовый полицейский. Потерпевшей пообещали, что позже она получит деньги в отделении полиции.
Причиненный ущерб составил 10 000 евро.
Еще один случай из сегодняшней сводки Пяхьяской префектуры. В начале декабря 63-летней жительнице Таллинна пришло электронное письмо якобы из почтового предприятия Omniva, в котором говорилось, что для получения посылки нужно заплатить таможенную пошлину.
Женщина перешла по содержащейся в письме ссылке на интернет-страницу, куда нужно было ввести данные своей банковской карты. Причиненный мошенничеством ущерб составил 2900 евро.
На что следует обратить внимание, чтобы распознать мошенническое сообщение?
Почтовое предприятие Omniva советует скептически относиться к любым сообщениям с просьбой заплатить платеж или ввести информацию. Пожалуйста, сообщите также своим близким, особенно пожилым людям, чтобы они не стали жертвами мошенников!
Посмотрите, с какого адреса пришло сообщение. Письма от Omniva приходят с адресов электронной почты с окончаниями @omniva.ee или @omniva.eu
Посмотрите, с какого телефонного номера было отправлено SMS. Omniva не отправляет сообщения с иностранных номеров.
Проверьте адрес веб-страницы, на которую вас перенаправляет ссылка в уведомлении. Правильный домен для Omniva: omniva.ee
Обратите внимание, если содержание уведомления написано на эстонском языке с ошибками. Сообщения Omniva написаны грамматически правильно.
Что делать, если вы стали жертвой такого мошенничества?
Если вы предоставили доступ к своему банковскому счету, немедленно свяжитесь с банком и заблокируйте банковскую карту.
Проверьте историю платежей в интернет-банке, чтобы определить, использовалась ли ваша карта для покупок в интернет-магазинах третьим лицом. Если вы увидите платежи, которые вы не совершали, обратитесь в полицию.
Сообщите службе поддержки Omniva о том, что вы получили мошенническое сообщение, тогда мы будем знать, как предупредить других о мошенничестве и сотрудничать с операторами и полицией против распространителей этих мошеннических писем!
В случае малейших сомнений всегда стоит обратиться в службу поддержки клиентов Omniva по телефону 661 6616.
Как отличить мошенническое сообщение от уведомления Omniva? Подробнее читайте здесь!
Рекомендации о том, как распознать мошенничество, можно найти также на сайте Департамента полиции и погранохраны.
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