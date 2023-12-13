„Поимка мошенника“ обошлась пожилой жительнице Таллинна в 10 000 евро. Другая оплатила „почтовый таможенный сбор“

12 декабря в полицию обратилась 84-летняя жительница Таллинна, которой позвонил злоумышленник, представившийся полицейским, и попросил ее помочь в поимке мошенников.

Женщина должна была снять со своего счета наличные, отнести их в посылочный автомат и отправить по адресу, который дал ей липовый полицейский. Потерпевшей пообещали, что позже она получит деньги в отделении полиции.

Причиненный ущерб составил 10 000 евро.

Еще один случай из сегодняшней сводки Пяхьяской префектуры. В начале декабря 63-летней жительнице Таллинна пришло электронное письмо якобы из почтового предприятия Omniva, в котором говорилось, что для получения посылки нужно заплатить таможенную пошлину.

Женщина перешла по содержащейся в письме ссылке на интернет-страницу, куда нужно было ввести данные своей банковской карты. Причиненный мошенничеством ущерб составил 2900 евро.

На что следует обратить внимание, чтобы распознать мошенническое сообщение?

Почтовое предприятие Omniva советует скептически относиться к любым сообщениям с просьбой заплатить платеж или ввести информацию. Пожалуйста, сообщите также своим близким, особенно пожилым людям, чтобы они не стали жертвами мошенников!

Посмотрите, с какого адреса пришло сообщение. Письма от Omniva приходят с адресов электронной почты с окончаниями @omniva.ee или @omniva.eu

Посмотрите, с какого телефонного номера было отправлено SMS. Omniva не отправляет сообщения с иностранных номеров.

Проверьте адрес веб-страницы, на которую вас перенаправляет ссылка в уведомлении. Правильный домен для Omniva: omniva.ee

Обратите внимание, если содержание уведомления написано на эстонском языке с ошибками. Сообщения Omniva написаны грамматически правильно.

Что делать, если вы стали жертвой такого мошенничества?