„Нет ничего необычного“. Цена газа на бирже может упасть ниже 30 евро за мегаватт-час

Если в середине октября цена природного газа на голландской газовой бирже составляла 54 евро за мегаватт-час, то в среду цена была на 20 евро ниже. Падение цен продолжается уже два месяца с небольшими скачками вверх, и падение может продолжиться.

Текущее падение цен обусловлено хорошей подготовкой к зиме, то есть заполненными газохранилищами и достаточными поставками СПГ. Начало мягкой зимы в Западной Европе также делает цены более доступными, сказал представитель компании Baltic Energy Partners Марко Алликсон.

По словам Алликсона, в том, что зимой цена падает до летнего уровня, нет ничего необычного. „Такие падения цен в зимний период на самом деле довольно распространены в мягкую зиму — так менялись цены в зимний период 2019-2020 годов и в прошлом году“, — отметил он.

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