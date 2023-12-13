Таллиннский порт пытается получить три миллиона евро через процедуру банкротства

Таллиннский порт подал заявление о банкротстве, поскольку фирма MPG долгое время не выполняла договорные обязательства. Общая сумма требований Таллиннского порта составляет 3 миллиона евро, в основном она состоит из задолженности по плате за право строительства, из которой 1,9 миллиона евро уже были учтены в предыдущие периоды. Кроме того, Таллиннский порт просит зарегистрировать право строительства на свое имя.
28 июня 2018 года Таллиннский порт и MPG подписали договор о сотрудничестве сроком на 99 лет и договор о праве строительства комплекса по переработке и логистике масличных культур в порту Мууга. В рамках проекта были проведены необходимые исследования и составлен предварительный проект.
Обязательства Таллиннского порта по запуску проекта выполнены: территория застройки очищена от оборудования бывшего угольного терминала и передана застройщику. В прошлом на этом участке были построены подходящие причалы, поэтому Таллиннскому порту не потребовалось дополнительных инвестиций.
По словам коммерческого директора Таллиннского порта Маргуса Вихмана, за пять лет ситуация на рынке изменилась и, к сожалению, реализовать проект не представляется возможным.
„Однако мы видим перспективу в реализации портовой инфраструктуры в новых проектах, поскольку длинные глубокие причалы способны обслуживать крупные морские суда типа „Панамакс“. Также ее можно использовать для обработки местного импорта-экспорта“, - сказал Вихман.
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