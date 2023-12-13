Таллиннский порт пытается получить три миллиона евро через процедуру банкротства

Таллиннский порт подал заявление о банкротстве, поскольку фирма MPG долгое время не выполняла договорные обязательства. Общая сумма требований Таллиннского порта составляет 3 миллиона евро, в основном она состоит из задолженности по плате за право строительства, из которой 1,9 миллиона евро уже были учтены в предыдущие периоды. Кроме того, Таллиннский порт просит зарегистрировать право строительства на свое имя.

28 июня 2018 года Таллиннский порт и MPG подписали договор о сотрудничестве сроком на 99 лет и договор о праве строительства комплекса по переработке и логистике масличных культур в порту Мууга. В рамках проекта были проведены необходимые исследования и составлен предварительный проект.

Обязательства Таллиннского порта по запуску проекта выполнены: территория застройки очищена от оборудования бывшего угольного терминала и передана застройщику. В прошлом на этом участке были построены подходящие причалы, поэтому Таллиннскому порту не потребовалось дополнительных инвестиций.

По словам коммерческого директора Таллиннского порта Маргуса Вихмана, за пять лет ситуация на рынке изменилась и, к сожалению, реализовать проект не представляется возможным.

„Однако мы видим перспективу в реализации портовой инфраструктуры в новых проектах, поскольку длинные глубокие причалы способны обслуживать крупные морские суда типа „Панамакс“. Также ее можно использовать для обработки местного импорта-экспорта“, - сказал Вихман.

Ожидалось, что инвестиции составят 100 миллионов евро Компания MPG AgroProduction OÜ была основана в декабре 2017 года. В своем последнем годовом отчете, представленном в 2020 году, компания описывала планы по строительству промышленного комплекса по переработке масличных культур, а также логистического центра. Планируемый объем инвестиций должен был составить около 100 млн евро. В годовом отчете за 2020 год право на строительство было признано нематериальным активом, оцененным на основе экспертизы, признание которого, по мнению компании, оказало существенное влияние на ее финансовые показатели. Нематериальный актив был оценен в 40,4 млн евро. Предприятие принадлежит кипрской компании Bittance Ltd., ее представляет Александру Репало. Eesti Ekspress еще три года назад писала о том, что настоящие владельцы компании стараются держаться в тени. Одним из реальных бенефициаров Bittance была Светлана Бажанова, муж которой занимал пост заместителя министра в России. Другим владельцем был Роман Артемьев из Великобритании, который когда-то работал в России в должности вице-президента нефтяной компании „ЮКОС“.

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