Смотрите, какая карта должна быть при себе у строителей с нового года(3)
Налогово-таможенный департамент представил образец персональной карты работника, посредством которой необходимо регистрировать работников на крупных строительных объектах, передает rus.err.
Карту должен заказывать работодатель,в следующем году картой учета рабочего времени должен пользоваться каждый строитель, работающий на крупной строительной площадке, сообщила пресс-служба Налогово-таможенного департамента (НТД).
„Цель учета рабочего времени по единой карте – обеспечить справедливую конкурентную среду. Это означает, что на строительной площадке трудятся должным образом оформленные на работу люди, о которых генеральный подрядчик и государство имеют четкое представление и которым выплачивается честная заработная плата“, – пояснил специалист по развитию отдела налогового аудита НТД Сийм Тамм.
Карты обязательны на объектах, где строительство длится более 30 рабочих дней и одновременно трудятся не менее 20 человек, либо объем работ составляет более 500 человеко-дней. За два месяца уже зарегистрировано более 100 таких стройплощадок.
„Заказ, оформленный и оплаченный надлежащим образом, будет выполнен в течение трех рабочих дней и отправлен согласно способу доставки, указанному заказчиком, – сообщила компания Hansab, которая будет заниматься изготовлением карт.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.