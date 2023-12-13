Смотрите, какая карта должна быть при себе у строителей с нового года

Карту должен заказывать работодатель,в следующем году картой учета рабочего времени должен пользоваться каждый строитель, работающий на крупной строительной площадке, сообщила пресс-служба Налогово-таможенного департамента (НТД).

„Цель учета рабочего времени по единой карте – обеспечить справедливую конкурентную среду. Это означает, что на строительной площадке трудятся должным образом оформленные на работу люди, о которых генеральный подрядчик и государство имеют четкое представление и которым выплачивается честная заработная плата“, – пояснил специалист по развитию отдела налогового аудита НТД Сийм Тамм.

Карты обязательны на объектах, где строительство длится более 30 рабочих дней и одновременно трудятся не менее 20 человек, либо объем работ составляет более 500 человеко-дней. За два месяца уже зарегистрировано более 100 таких стройплощадок.

„Заказ, оформленный и оплаченный надлежащим образом, будет выполнен в течение трех рабочих дней и отправлен согласно способу доставки, указанному заказчиком, – сообщила компания Hansab, которая будет заниматься изготовлением карт.

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