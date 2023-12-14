Бешкина: выплачиваемая раз в год надбавка к пенсии возрастет

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, на фоне постоянного удорожания жизни бюджет на будущий год ясно отражает рост числа нуждающихся в помощи. „Объем социальных пособий в бюджете возрастет в общей сложности на 10%. В приоритете – семьи с детьми и дети с особыми потребностями, а также уровень жизни взрослых людей с особыми потребностями и пожилых. Например, выплачиваемая раз в год надбавка к пенсии возрастет с нынешних 175 до 200 евро, - сказала Бешкина. – Таллинн продолжит выплачивать пособие к началу учебного года, для первоклассников его размер составит 320 евро, а для школьников со второго по двенадцатый класс выплата возрастет с 75 до 100 евро. На услугу опорного лица для детей, нуждающихся в помощи, запланировано 4,1 миллиона евро, что позволит повысить оплату труда опорного лица с 7 до 9 евро в час, чтобы улучшить доступность услуги. Также в новом году возрастет ставка пособия для детей с недостатком здоровья со 125 до 150 евро“.

В качестве нового начинания в сотрудничестве с SA Lapse Heaolu Arengukeskus в Таллинне начнется создание сети общественных центров по профилактике и семейной работе Perepesa. Такие центры будут оказывать услуги семьям – начиная с этапа беременности и вплоть до достижения ребенком школьного возраста. Первый такой центр планируется открыть в Кесклинне на улице Асула, там будут предложены услуги для 400 семей. Также будут выделены дополнительные средства для проведения психологического консультирования для нуждающихся и малообеспеченных семей.

Бешкина отметила, что связанные с реформой в сфере попечения в бюджете на 2024 год запланировано 25,8 миллиона евро, что позволит предоставить услуги примерно для 2500 человек. „Для выполнения возложенных государством обязательств, связанных с реформой попечения, Таллинну в новом году не достает 5-6 миллионов евро государственного финансирования“, - сказала Бешкина.