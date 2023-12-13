Автомобили Bolt Drive теперь можно арендовать по фиксированной цене или пакетом

Поездка по фиксированной цене до места назначения позволяет знать до начала поездки, сколько это будет стоить и где можно будет на месте назначения припарковаться. Пользователь вводит пункт назначения и видит предварительную цену, которую система рассчитывает соответственно расстоянию и предположительной длительности поездки.

В случае обеих новшеств в стоимость услуги по-прежнему включены все расходы на автомобиль, от топлива и парковки до мойки и ремонта. Кроме того, если поездка окажется длиннее или дольше запланированной, будут действовать обычные поминутные и километровые тарифы.

„Помимо поездок по городу, клиенты Bolt Drive также часто используют наши автомобили по выходным, и в этом случае они предпочли бы почасовую оплату или оплату, исходя из дней пользования.

У нас также много клиентов, которые хотят знать стоимость поездки до ее начала, так как это поможет им планировать свой бюджет. Новые функции позволят охватить совместным использованием автомобилей еще больше людей, сделав его настоящей альтернативой владению автомобилем“, - сказал глава компании Bolt Drive Eesti Хенрико Аэр.

Пакеты предлагаются на срок от одного часа до одной недели и для поездок на расстояние от 5 км до 2000 км.

В эстонском автопарке Bolt Drive насчитывается 1200 арендных автомобилей. В Эстонии Bolt Drive доступен в Таллинне и Тарту.

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