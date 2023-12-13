Маргус Цахкна: Эстония должна признать геноцид армянского народа

„Эстонцы в долгу перед армянским народом за то, что мы не признали геноцид против их народа“, - заявил Цахкна на встрече.

„Однако в сегодняшнем мире, где в Европе происходит агрессия против другой страны, а Россия депортирует украинских детей, мы не должны забывать и игнорировать историю и мириться с таким поведением“, - сказал министр.

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