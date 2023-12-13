Таллинн и в этом году не будет организовывать новогодний салют

Советник Таллиннской горуправы Айн Саарна сообщил, что город отменит проведение салютов как в городе в целом, так и в его районах.

По словам старейшины Нымме Кармо Кури, управа Нымме не проводит салютов уже почти десять лет.

„Хотя мы сами не организуем салюты, к нам все равно поступает немало жалоб на их запуск, поскольку это беспокоит домашних животных“, - сказал Кури. Он добавил, что, если люди все же решат запустить фейерверк, городские власти просят быть при этом осторожными и внимательными.

“Необходимо обеспечить пожарную безопасность и безопасность людей, находящихся рядом с вами. После окончания гуляний следует собрать остатки, при этом сразу же в новогоднююю ночь выбрасывать в мусорный бак не стоит, поскольку это каждый год приводит к возгораних множество мусорных баков“, - сказал Кури. Он посоветовал положить их рядом с мусоркой, а уже утром выбросить.

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