13.12.2023, 16:55
Генштаб Сил обороны обжалует решение суда о незаконности введения обязанности вакцинироваться(5)
ФОТО: TAAVI SEPP | DELFI MEEDIA
Главый штаб Сил обороны Эстонии решил обжаловать решение Тартуского административного суда, которым признан юридически ничтожным приказ командующего Силами обороны Мартина Херема об обязанности вакцинироваться от COVID-19 для всех военнослужащих, изданный 31 августа 2021 года.
„Силы обороны считают обязанность представить справку о вакцинации допустимой и обжалует решение суда. По мнению Сил обороны, в данном решении суда не приняты во внимание все представленные аргументы“, - сказал изданию Forte капитан пресс-службы Главного штаба Таави Лаасик.