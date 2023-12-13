Генштаб Сил обороны обжалует решение суда о незаконности введения обязанности вакцинироваться

„ Силы обороны считают обязанность представить справку о вакцинации допустимой и обжалует решение суда. По мнению Сил обороны, в данном решении суда не приняты во внимание все представленные аргументы“, - сказал изданию Forte капитан пресс-службы Главного штаба Таави Лаасик.

Судебный спор между обжаловавшими приказ Херема военнослужащими и Главным штабом шел в основном вокруг того, давали ли Херему Закон о гигиене и безопасности труда (TTOS) и принятое на его основании постановление правительства право вводить обязанность по вакцинации или нет.