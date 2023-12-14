ФОТО | Управа Хааберсти назвала стоимость ремонта трех пешеходных мостиков над ручейками

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, реставрационные работы были необходимы, так как состояние мостов было плохим, и они больше не отвечали потребностям пользователей.

„В ходе работ были заменены деревянные конструкции, установлены новые антискользящие настилы, благодаря которым теперь велосипеды и детские коляски не будут застревать в промежутках. На металлических конструкциях всех мостов были установлены дополнительные боковые ограждения, чтобы обеспечить безопасный переход для маленьких пользователей“, - перечислил Сильянов выполненные работы и добавил, что при реставрации моста Мустйыэ были предприняты меры для предотвращения загрязнения ручья Мустйыэ.

Ремонтные работы были проведены на трех пешеходных мостах: мост Вескиметса (Кыргепинге 5a), мост Саарма (Саарма 5a) и мост Марьямаа (между Марьямаа 3 и 8). Общая стоимость проведенных работ составила 15 540 евро.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.