Работодатели и профсоюзы обсудили с министром новые требования о труде и отдыхе. Будут ли с 1 января штрафовать?

За последние недели в Министерство экономики и коммуникаций обратился ряд работодателей и союзов работников определенных сфер, которые обеспокоены новой интерпретацией закона. После представленных работодателями замечаний был сделан вывод, что важно защитить здоровье работников и помочь тем работодателям, которые по разным причинам испытывают сложности с составлением графиков согласно новой интерпретации.

Инспекция труда начнет осуществлять надзор за соблюдением новых требований с 1 января 2024 года, но в первые месяцы основное внимание будет уделяться поддержке работодателей и их консультированию по вопросам выполнения нововведений.

На встрече также было решено, что и центральные профсоюзы, и Инспекция труда в последующие месяцы будут собирать информацию о том, как причастным удается адаптироваться к новым условиям.

Министр Тийт Рийсало подчеркнул, что цель государства – не начать штрафовать работодателей с нового года, а поддержать их в переходе на графики работы с более длительными периодами отдыха.

„Решение Европейского суда о толковании времени труда и отдыха привело нас к новой ситуации, которая требует более тщательной подготовки и готовности общества к этим изменениям. Выражаю признательность тем работодателям, которые уже ознакомились с новыми правилами и соответствующим образом скорректировали графики, работы, но, к сожалению, у нас есть и ряд работодателей, которые испытывают трудности с корректировкой графика и поиском рабочей силы. Хотя выполнение новых требований обязательно, мы понимаем, что для этого может потребоваться изменить организацию труда, и готовы проконсультировать работодателей в случае необходимости“, – сообщил министр.

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