Центристы предлагают подписать петицию об отставке Каи Каллас

„Кая Каллас как-то сказала, что Эстония – странна, которая верит в рейтинги. К сожалению, по многим экономическим показателям мы стали антилидерами как европейских, так и мировых рейтингов. Однако, несмотря на это, у правительства до их пор нет плана поддержки людей и предприятий. Не так давно Банк Эстонии прогнозировал небольшой рост экономики в следующем году, но из-за недальновидной политики правительства нас, скорее всего, ожидает спад“, - сказала генеральный секретарь Центристской партии Аннели Отть.

По словам Отть, правительство не способно справиться не только с экономическим кризисом, но и с проблемами энергоснабжения. „В Эстонии 14 000 домохозяйств по-прежнему остаются без электричества, особенно тяжелая ситуация в Юго-Восточной Эстонии. Штормы и снегопады – всегда неожиданность для нашего правительства, у которого отсутствует действий в кризисных ситуациях“, - сказала Отть.

Подписать петицию можно как на портале rahvaalgatus.ee, так и в палатках Центристской партии по всей Эстонии. Если подписать дигитально можно до полуночи пятницы, то в палатке – до воскресенья. Сегодня с 17 часов палатка будет установлена в Таллинне в Хааберсти по адресу Ыйсмяэ теэ 105а. В четверг, 14 декабря, с 12 до 14 часов – в Валга возле рынка, с 17:30 до 19 часов в Хаапсалу возле магазина „Кастани“. В пятницу, 15 декабря, в 17 часов возле Linnamäe Maxima в Ласнамяэ в Таллинне, с 18 до 20 часов возле Пиритаского центра досуга в Таллинне. В субботу, 16 декабря, с 10 до 13 часов возле рынка в Вильянди. В воскресенье, 17 декабря, с 15 до 18 часов на автобусной остановке „Пирита“ в Таллинне.

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