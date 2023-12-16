Какие планы у работодателей на 2024 год и в каких секторах есть надежда на повышение зарплат?

В последнее время работодатели публикуют на портале вакансий cvkeskus.ee в среднем по три с половиной тысячи предложений о работе в месяц, что на 22 % меньше, чем за тот же период в прошлом году.

Больше всего за год сократилось количество предложений о работе для подсобных рабочих и работников сферы обслуживания, поэтому среди них конкуренция на вакантные места самая высокая. В настоящее время на вакансии для подсобных рабочих поступает в среднем 84 заявления, а на вакансии в сфере обслуживания – 66. Наименьшая конкуренция при поиске работы наблюдается в секторе здравоохранения, где на одну вакантную должность претендуют в среднем по 24 потенциальных работника.

„Помимо сектора здравоохранения, работодателям на сегодняшний день сложно найти людей на работу и в сфере образования, а также ощущается нехватка специалистов высшего уровня и менеджеров среднего звена“, – описала ситуацию на рынке труда руководитель отдела по подбору персонала cvkeskus.ee Грете Адлер и добавила, что конкуренция на должность специалиста высшего уровня или менеджера в энергетическом секторе или сфере права в пять раз ниже средней. „Это те сферы и должности, где работы в Эстонии больше, чем работников“, – пояснила Адлер.

В настоящее время на самые популярные вакансии поступает более 1000 заявлений – к таким сверхпопулярным вакансиям относятся должности офисных работников и квалифицированных рабочих.

Например, на самую популярную за последние месяцы вакансию администратора интернет-магазина заявление подали 1336 потенциальных работников, на вакансию работника склада – 1126 потенциальных работников, а на вакансию помощника руководителя – 1030 потенциальных работников.