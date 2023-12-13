Союз электронной торговли: пять важных фактов об изменении налога с оборота

Покупки, совершенные до 1 января 2024 года, облагаются налогом с оборота по ставке 20%. Например, если покупатель закажет товар в интернет-магазине 31 декабря 2023 года и оплатит его в тот же день, интернет-магазин запросит 20% налога, хотя все декларации будут поданы уже в январе нового года.

Если клиент закажет товар в интернет-магазине 31 декабря 2023 года, но решит заплатить при получении товара – курьеру или в посылочном автомате, и оплата произойдет уже в новом году, он должен будет уплатить налог с оборота в размере 22%.

Однако если, например, покупатель приобретет в декабре текущего года товар в рассрочку, выбрав оплату тремя платежами в 2024 году, а продавец использует поставщика услуг рассрочки, который выплачивает продавцу всю стоимость товара в декабре, товар все еще облагается налогом с оборота в размере 20% – несмотря на то, что клиент будет выплачивать стоимость покупки поставщику услуг в рассрочку тремя платежами в 2024 году.

Если клиент заказывает товар в декабре, заплатив за него 20% налога с оборота, но в январе решает вернуть товар и запросить возврат средств, возвращена будет сумма, действительная на момент покупки, то есть включающая 20% налога с оборота.