13.12.2023, 12:20
На прошлой неделе умерло 15 пациентов с коронавирусом, началась эпидемия гриппа(10)
ФОТО: Shutterstock
За прошедшую неделю, по данным Центра информационных систем сферы здравоохранения и благосостояния, добавилось 6002 случая заболевания заражения, общее количество которых увеличилось на 12,0% по сравнению с предыдущей неделей. По предварительным данным, предоставленным больницами, зарегистрировано 15 смертей, связанных с COVID-19, пишет Maaleht.
По данным Департамента здоровья, рост заболеваемости продолжает наблюдаться практически во всех возрастных группах, однако по сравнению с прошлой неделей он замедлился и не превысил 30%. Наибольший прирост отмечен среди детей в возрасте 5–9 лет и пожилых людей в возрастных категориях 65–69 и 70–74 лет.