На прошлой неделе умерло 15 пациентов с коронавирусом, началась эпидемия гриппа

По данным Департамента здоровья, рост заболеваемости продолжает наблюдаться практически во всех возрастных группах, однако по сравнению с прошлой неделей он замедлился и не превысил 30%. Наибольший прирост отмечен среди детей в возрасте 5–9 лет и пожилых людей в возрастных категориях 65–69 и 70–74 лет.