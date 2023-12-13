Новости Эстонии
13.12.2023, 12:20

На прошлой неделе умерло 15 пациентов с коронавирусом, началась эпидемия гриппа

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Maaleht
ФОТО: Shutterstock

За прошедшую неделю, по данным Центра информационных систем сферы здравоохранения и благосостояния, добавилось 6002 случая заболевания заражения, общее количество которых увеличилось на 12,0% по сравнению с предыдущей неделей. По предварительным данным, предоставленным больницами, зарегистрировано 15 смертей, связанных с COVID-19, пишет Maaleht.

По данным Департамента здоровья, рост заболеваемости продолжает наблюдаться практически во всех возрастных группах, однако по сравнению с прошлой неделей он замедлился и не превысил 30%. Наибольший прирост отмечен среди детей в возрасте 5–9 лет и пожилых людей в возрастных категориях 65–69 и 70–74 лет.

В течение 49-й недели, по предварительным данным больниц, было госпитализировано 344 пациента с COVID-19 (на прошлой неделе 285). Интенсивная терапия потребовалось 18 пациентам, четыре пациента – на контролируемом дыхании. Для госпитализированных пациентов в возрасте более 60 лет составляет 81,6% от общего числа пациентов, госпитализированных с симптоматическим COVID-19.

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RusDelfi
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