Новости Эстонии
16.12.2023, 20:25

Живущие в дорогом доме попечения Юхан и Маргарита Войтес жалуются на качество строительства. „Поток холодного воздуха направлен на кровать“

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Юхан Войтес сразу обратил внимание на проблемы с вентиляцией, когда переехал в дом попечения Pihlakodu.
Юхан Войтес сразу обратил внимание на проблемы с вентиляцией, когда переехал в дом попечения Pihlakodu.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Почему клиенту дома попечения приходится самому заботиться о качестве предоставляемых услуг и сражаться с чиновниками в ситуации, когда „клюв вытащишь, хвост увязнет“, задается вопросом издание Eesti Päevaleht.

„Мы выбрали этот дом потому, что он был построен недавно“, - сказал Юхан Войтес, объясняя, почему он и его супруга, примадонна Маргарита Войтес, переехали в открывшийся в 2020 году дом попечения Viimsi Pihlakodu. Когда в 2022 году супруги обосновались в доме попечения, от Юхана Войтеса, инженера-конструктора по образованию, не укрылись строительные огрехи.

Основной проблемой стала вентиляционно-отопительная система. В день, когда корреспондент Eesti Päevaleht побывала в доме попечения, Юхан Войтес, стремясь обеспечить хоть какой-то приток воздуха, держал двери в ванную комнату и коридор открытыми. „Здесь воздухообмен не соответствует требованиям. Для того чтобы проветрить, нужно открыть окно, но в холодное время это невозможно“, - посетовал Юхан.

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