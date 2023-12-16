Живущие в дорогом доме попечения Юхан и Маргарита Войтес жалуются на качество строительства. „Поток холодного воздуха направлен на кровать“

„Мы выбрали этот дом потому, что он был построен недавно“, - сказал Юхан Войтес, объясняя, почему он и его супруга, примадонна Маргарита Войтес, переехали в открывшийся в 2020 году дом попечения Viimsi Pihlakodu. Когда в 2022 году супруги обосновались в доме попечения, от Юхана Войтеса, инженера-конструктора по образованию, не укрылись строительные огрехи.