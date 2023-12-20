Экономика
20.12.2023, 09:51

Группа, открывшая в Эстонии пиццерию американской сети, разводит демагогию о связях с Россией

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Открытие пиццерии Domino’s Pizza в Таллинне сопровождалось большим стечением народа
Открытие пиццерии Domino’s Pizza в Таллинне сопровождалось большим стечением народа
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Владелец ресторана подчеркивает почему-то, что у нет связей с Россией. Исследование подноготной приводит к интересным связям, пишет Eesti Ekspress.

Две недели назад в столичном Mustamäe keskus знаменитая сеть пиццерий США Domino’s с шумом открыла свои двери. Привлекают внимание скидочные акции и специальные предложения. Пиццу обещают бесплатно доставить на дом за полчаса.

„Наша цель с Domino’s Pizza - стать сетью пиццерий номер один в Балтии“, - с гордостью заявил коммерческий директор Ромас Лигейкис.

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RusDelfi
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