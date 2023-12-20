20.12.2023, 09:51
Группа, открывшая в Эстонии пиццерию американской сети, разводит демагогию о связях с Россией(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
Владелец ресторана подчеркивает почему-то, что у нет связей с Россией. Исследование подноготной приводит к интересным связям, пишет Eesti Ekspress.
Две недели назад в столичном Mustamäe keskus знаменитая сеть пиццерий США Domino’s с шумом открыла свои двери. Привлекают внимание скидочные акции и специальные предложения. Пиццу обещают бесплатно доставить на дом за полчаса.