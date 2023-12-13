Цепная авария на Таллиннской окружной дороге: что же все-таки произошло?

Во вторник, 12 декабря, в 07:15 произошла авария на 4 км Таллиннской окружной дороге в Харьюмаа, где столкнулись шесть автомобилей.

По уточненным данным, все началось с того, что 41-летняя женщина на легковом автомобиле Honda CR-V ехала по левой полосе, когда перед ней затормозил микроавтобус. Что это был на микроавтобус, пока не установлено. Водитель Honda CR-V также затормозила, в результате чего в Honda сзади врезался автобус Iveco, которым управлял 74-летний мужчина.

В это время на первой полосе стоял грузовой автомобиль Man под управлением 57-летнего мужчины, который ждал возможности перестроиться в левый ряд, когда в него сзади врезался внедорожник. Что это был за внедорожник и кто находился за рулем также неизвестно, поскольку водитель покинул место происшествия. Легковой автомобиль Volvo V70, которым управлял 29-летний мужчина, двигался по второй полосе за автобусом Iveco и из-за того, что автобус затормозил, перестроился в первый ряд, где врезался сзади в легковой автомобиль Qashqai, которым управляла 41-летняя женщина.

Водителей Nissan и Honda доставили в больницу.

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