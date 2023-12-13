ФОТО | Из-за скользкой дороги автомобиль вылетел на встречную полосу, а затем в кювет

Авария произошла в 15 часов на шоссе Тарту-Вильянди, недалеко от деревни Тянассильма в волости Вильянди в Вильяндимаа, где автомобиль Audi Q7 из-за скользкой дороги вылетел в кювет. Люди отделались испугом.

По предварительным данным, водитель Audi из-за скользкой дороги потерял контроль над транспортным средством, отклонился на встречную полосу и далее оказался в кювете.

К счастью, на встречной полосе в этот момент транспортных средств не было.

Владелец авто организовал его транспортировку.

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