13.12.2023, 09:45
ФОТО | Из-за скользкой дороги автомобиль вылетел на встречную полосу, а затем в кювет(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера из-за скользкой дороги в Вильяндимаа автомобиль съехал с дороги.
Авария произошла в 15 часов на шоссе Тарту-Вильянди, недалеко от деревни Тянассильма в волости Вильянди в Вильяндимаа, где автомобиль Audi Q7 из-за скользкой дороги вылетел в кювет. Люди отделались испугом.
По предварительным данным, водитель Audi из-за скользкой дороги потерял контроль над транспортным средством, отклонился на встречную полосу и далее оказался в кювете.
К счастью, на встречной полосе в этот момент транспортных средств не было.
Владелец авто организовал его транспортировку.
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