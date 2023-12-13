ЧП и криминал
13.12.2023, 10:15

ФОТОНОВОСТЬ | В Мустамяэ автомобиль перевернули на крышу. Потребовалась помощь спасателей

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Mercedes katusel
Mercedes katusel
ФОТО: Kajar Lepamaa

Вчера в столичном районе Мустамяэ спасателям пришлось решать проблему с перевернутыми автомобилем.

Как сообщили в Департаменте полиции и погранохраны, во вторник, 12 декабря, около 18 часов возле торгового центра Mustamäe Keskus перевернули на крышу автомобиль Mercedes Benz. Ситуация потребовала вмешательства спасателей.

По какой причине транспортное средство оказалось в таком положении, не уточняется.

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