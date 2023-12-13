13.12.2023, 10:15
ФОТОНОВОСТЬ | В Мустамяэ автомобиль перевернули на крышу. Потребовалась помощь спасателей(4)
ФОТО:
Вчера в столичном районе Мустамяэ спасателям пришлось решать проблему с перевернутыми автомобилем.
Как сообщили в Департаменте полиции и погранохраны, во вторник, 12 декабря, около 18 часов возле торгового центра Mustamäe Keskus перевернули на крышу автомобиль Mercedes Benz. Ситуация потребовала вмешательства спасателей.
По какой причине транспортное средство оказалось в таком положении, не уточняется.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.