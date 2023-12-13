13.12.2023, 11:36
Рубеж пройден: цены на бензин в Финляндии снизились до уровня цен в Эстонии(10)
Эстонию ожидает новый рост цен
ФОТО: | Õhtuleht
В Финляндии по состоянию на 12 декабря 95-й бензин стоил 1,688 евро за литр, в Эстонии такой же бензин стоит 1,616 евро за литр. С точки зрения доходов жителей Эстонии и Финляндии это хорошая новость для финнов, пишет издание Delfi Ärileht.
По данным сайта Polttoaine.net, в Финляндии средняя цена 95-го бензина составляет 1,699 евро за литр. Самый дешевый бензин в городе Эспоо, здесь топливо стоит 1,688 евро за литр. Все еще дорогим остается в Финляндии дизельное топливо, его цена составляет в среднем 1,8 евро за литр.