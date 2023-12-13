Экономика
13.12.2023, 11:36

Рубеж пройден: цены на бензин в Финляндии снизились до уровня цен в Эстонии

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Эстонию ожидает новый рост цен
В Эстонии стоимость топлива несколько снизилась, но по-прежнему находится на довольно высоком для потребителя уровне.
В Эстонии стоимость топлива несколько снизилась, но по-прежнему находится на довольно высоком для потребителя уровне.
ФОТО: Tiina Kõrtsini | Õhtuleht

В Финляндии по состоянию на 12 декабря 95-й бензин стоил 1,688 евро за литр, в Эстонии такой же бензин стоит 1,616 евро за литр. С точки зрения доходов жителей Эстонии и Финляндии это хорошая новость для финнов, пишет издание Delfi Ärileht.

По данным сайта Polttoaine.net, в Финляндии средняя цена 95-го бензина составляет 1,699 евро за литр. Самый дешевый бензин в городе Эспоо, здесь топливо стоит 1,688 евро за литр. Все еще дорогим остается в Финляндии дизельное топливо, его цена составляет в среднем 1,8 евро за литр.

По данным ERR, сегодня в Эстонии 95-й бензин стоит 1,616 евро за литр, 98-й бензин 1,669 евро за литр. По состоянию на 12 декабря дизельное топливо стоит 1,509 евро за литр.

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