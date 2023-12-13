Рубеж пройден: цены на бензин в Финляндии снизились до уровня цен в Эстонии

В Финляндии по состоянию на 12 декабря 95-й бензин стоил 1,688 евро за литр, в Эстонии такой же бензин стоит 1,616 евро за литр. С точки зрения доходов жителей Эстонии и Финляндии это хорошая новость для финнов, пишет издание Delfi Ärileht.