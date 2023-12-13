Рейтинги партий: взлет Isamaa остановился, поддержка центристов выросла

Последние сводные данные отражают период с 13 ноября по 8 декабря, всего в опросе принял участие 4000 гражданин Эстонской Республики.

До последней неделе рейтинг Isamaa рос 15 недель подряд, однако, судя по последним результатам, эта тенденция остановилась. Занимающая второе место в рейтинге EKRE отстает от Isamaa на 6,4 и находящаяся на третьем месте Партия реформ на 9,7 процентных пункта.

Вслед за первой тройкой следуют Центристская партия (15%), Социал-демократическая партия (10,4%) и Eesti 200 (6,1%). За неделю поддержка Центристской партии выросла на 1,4 процентных пункта.

Коалиционные партии поддерживают 33,7%, оппозиционные партии 62,4% респондентов.

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