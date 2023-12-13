Новости Эстонии
13.12.2023, 08:47

Рейтинги партий: взлет Isamaa остановился, поддержка центристов выросла

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Внеочередной съезд Центристской партии в Пайде. 2023
Внеочередной съезд Центристской партии в Пайде. 2023
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

НКО „Институт общественных исследований“ и фирма Norstat Eesti каждую неделю проводят опросы с целью изучения партийных предпочтений. Как показал последний опрос, Isamaa поддерживают 26,9%, Консервативную народную партию Эстонии 20,5% и Партию реформ 17,2% граждан, обладающих правом голоса.

Последние сводные данные отражают период с 13 ноября по 8 декабря, всего в опросе принял участие 4000 гражданин Эстонской Республики.

До последней неделе рейтинг Isamaa рос 15 недель подряд, однако, судя по последним результатам, эта тенденция остановилась. Занимающая второе место в рейтинге EKRE отстает от Isamaa на 6,4 и находящаяся на третьем месте Партия реформ на 9,7 процентных пункта.

Вслед за первой тройкой следуют Центристская партия (15%), Социал-демократическая партия (10,4%) и Eesti 200 (6,1%). За неделю поддержка Центристской партии выросла на 1,4 процентных пункта.

Коалиционные партии поддерживают 33,7%, оппозиционные партии 62,4% респондентов.

Рейтинг партий. 11.11.2023 - 08.12.2023
Возможное распределение мест в Рийгикогу. 08.12.2023

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