12.12.2023, 21:47
ФОТО | В Таллинне с дороги вынесло BMW. Водителя доставили в больницу
По информации полиции, автомобиль BMW выехал с дороги.
По предварительным данным, инцидент произошел из-за приступа, который случился с 18-летним водителем.
Молодой человек доставлен в больницу, обстоятельства происшествия выясняются.
Транспортный департамент предупреждает, что ситуация на дорогах остается сложной. Сохраняется высокая опасность гололеда! В среду ожидается снег, дорожные условия по-прежнему будут сложными!
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