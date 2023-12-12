ФОТО | В Таллинне с дороги вынесло BMW. Водителя доставили в больницу

По информации полиции, автомобиль BMW выехал с дороги.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за приступа, который случился с 18-летним водителем.

Молодой человек доставлен в больницу, обстоятельства происшествия выясняются.

Транспортный департамент предупреждает, что ситуация на дорогах остается сложной. Сохраняется высокая опасность гололеда! В среду ожидается снег, дорожные условия по-прежнему будут сложными!

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.