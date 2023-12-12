Над кивиылиским заводом масел с 550 работниками нависла угроза закрытия

Как говорит исполнительный руководитель „Kiviõli Keemiatööstus“ Прийт Орумаа, Департамент окружающей среды и Министерство климата требуют от предприятия построить к концу следующего года установку сероуловителя, стоимость которой составляет 20 миллионов евро.

Орумаа признал, что у предприятия нет свободных денег на ее строительство, и нет никакой уверенности, что эта инвестиция не окажется напрасной, поскольку существует большая неопределенность относительно использования сланца.

Пресс-представитель Министерства климата Виктория Корпан сказала, что директива Европейского союза по оборудованию сжигания, на основании которой „Kiviõli Keemiatööstus“ должен установить сероуловитель, не может быть неожиданностью - об этом известно с момента принятия директивы в 2015 году.

По словам Прийта Орумаа, для предотвращения остановки завода имеется единственное решение: чтобы государство предоставило по крайней мере пятилетний переходный период, при условии, что предварительно точно договорятся о том, какое оборудование нужно установить.

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