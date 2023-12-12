Объявлены лауреаты премии в области интеграции

По мнению министра культуры Хейди Пурга, премия в области интеграции является ценной традицией. „Наша общая страна, наша Эстония богата обилием разных культур, языков и традиций. Благодаря интеграции мы можем создать более сплоченное общество, в котором каждый может вносить свой вклад и играть важную роль в формировании общего будущего“, — сказала Хейди Пурга, награждая лауреатов.

Лауреатов премии выбирала комиссия, состоящая из экспертов в области интеграции. Всего на конкурс было представлено 67 кандидатур, которых выдвигали организации и жители Эстонии. Премия в номинации „Создатель диалога культур“ была вручена руководителю Украинской академии Mondo Марии Сакариас. В номинации „Вестник года“ премия в сфере интеграции была присуждена редакции Raadio 4, в номинации „Искра года“ жюри сочло лучшим лидера крупнейшего сообщества украинских беженцев в Эстонии Кирилла Бадикина, и наконец премия в номинации „Золотой фонд интеграции“ была присуждена медиаэксперту Павлу Иванову.

По словам главы Фонда интеграции Дмитрия Московцева, премия не только отмечает достижения отдельных личностей, но становится важным толчком для продвижения всей сферы интеграции. В области интеграции важны как постоянные усилия, так и новаторские инициативы. „За всем этим стоят люди. И лауреаты, и номинанты обладают обширным опытом, который станет ценным ресурсом для всех, кто занимается вопросами интеграции. Благодаря тому, что мы можем учиться на их примере, у нас есть много возможностей делать нашу работу еще лучше“, – сказал Дмитрий Московцев на церемонии награждения.

Помимо награды и грамоты, каждый лауреат получит премию в размере 1000 евро. В этом году Фонд интеграции и Министерство культуры в 24-й раз вручали премии самым выдающимся деятелям в области интеграции. Все жители и организации Эстонии смогут вновь выдвигать кандидатов на премию в области интеграции в августе и сентябре следующего года.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ ИНТЕГРАЦИИ