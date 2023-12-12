Объявлены лауреаты премии в области интеграции(2)
Сегодня, 12 декабря, Министерство культуры и Фонд интеграции объявили лауреатов премии в области интеграции. За целенаправленную деятельность по содействию интеграции были награждены руководитель Украинской академии Mondo Мария Сакариас, медиаэксперт Павел Иванов, лидер крупнейшего сообщества украинских беженцев в Эстонии Кирилл Бадикин и редакция радиостанции Radio 4.
По мнению министра культуры Хейди Пурга, премия в области интеграции является ценной традицией. „Наша общая страна, наша Эстония богата обилием разных культур, языков и традиций. Благодаря интеграции мы можем создать более сплоченное общество, в котором каждый может вносить свой вклад и играть важную роль в формировании общего будущего“, — сказала Хейди Пурга, награждая лауреатов.
Лауреатов премии выбирала комиссия, состоящая из экспертов в области интеграции. Всего на конкурс было представлено 67 кандидатур, которых выдвигали организации и жители Эстонии. Премия в номинации „Создатель диалога культур“ была вручена руководителю Украинской академии Mondo Марии Сакариас. В номинации „Вестник года“ премия в сфере интеграции была присуждена редакции Raadio 4, в номинации „Искра года“ жюри сочло лучшим лидера крупнейшего сообщества украинских беженцев в Эстонии Кирилла Бадикина, и наконец премия в номинации „Золотой фонд интеграции“ была присуждена медиаэксперту Павлу Иванову.
По словам главы Фонда интеграции Дмитрия Московцева, премия не только отмечает достижения отдельных личностей, но становится важным толчком для продвижения всей сферы интеграции. В области интеграции важны как постоянные усилия, так и новаторские инициативы. „За всем этим стоят люди. И лауреаты, и номинанты обладают обширным опытом, который станет ценным ресурсом для всех, кто занимается вопросами интеграции. Благодаря тому, что мы можем учиться на их примере, у нас есть много возможностей делать нашу работу еще лучше“, – сказал Дмитрий Московцев на церемонии награждения.
Помимо награды и грамоты, каждый лауреат получит премию в размере 1000 евро. В этом году Фонд интеграции и Министерство культуры в 24-й раз вручали премии самым выдающимся деятелям в области интеграции. Все жители и организации Эстонии смогут вновь выдвигать кандидатов на премию в области интеграции в августе и сентябре следующего года.
ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ ИНТЕГРАЦИИ
„Создатель диалога культур“ – Мария Сакариас, руководитель Украинской академии Mondo, которая поддерживает работников сферы образования, бежавших в Эстонию из-за войны в Украине
Украинская академия Mondo — единственное сообщество в Эстонии, которое поддерживает работников образования, бежавших в Эстонию из-за войны в Украине. Возглавляемая Марией академия предлагает педагогам возможность адаптироваться к повседневной жизни в Эстонии, профессионально реализовать себя, поддержать украинских детей и их семьи, а также наладить сотрудничество с эстонскими работниками образования.
„Вестник года“ – редакция Радио 4
Самый популярный русскоязычный радиоканал Raadio 4, отпраздновавший в этом году свое 30-летие, всегда стремился поддерживать неэстонских слушателей в эстонском обществе. Редакция всецело способствовала общению, взаимопониманию и уважению между сообществами. В эфире радиостанции звучат передачи, посвященные этническим меньшинствам, проживающим в Эстонии, а также программы, объединяющие сообщества в Эстонии.
„Искра года“ – Кирилл Бадикин, администратор группы „Друзья Украины в Эстонии“ в Facebook, которая стала крупнейшим сообществом украинских беженцев в Эстонии
Кирилл создал группу в марте рокового 2022 года, когда в Эстонию начали приезжать бегущие от войны жители Украины. Прежде всего, группа стала центром, где местные волонтеры активно раздавали самое необходимое для повседневной жизни. Со временем Кирилл стал последовательно делиться информацией, поступающей из государственных учреждений и других организаций, помогая адаптироваться новым соотечественникам.
„Золотой фонд интеграции“ – Павел Иванов, медиаэксперт, журналист радиостанций Kuku и Raadio 4
Павел уже почти 15 лет является редактором и ведущим программы „Эстония на кириллице“ на радио Kuku. Передача выходит в эфир на эстонском языке, в гостях преимущественно люди, у которых родной язык – русский. Павел Иванов приглашает различных экспертов, чтобы обсудить актуальные вопросы, связанные с местными русскими жителями. Кроме того, Павел занимается работой по поиску и опровержению враждебной и ложной информации в медиапространстве Эстонии.
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