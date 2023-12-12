Новости Эстонии
12.12.2023, 20:09

Вырклаэв предложил правительству построить в Нарве водородно-газовую электростанцию

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Министр финансов Март Вырклаэв.
Министр финансов Март Вырклаэв.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Министр финансов Март Вырклаэв внес в правительство предложение о строительстве в Нарве водородно-газовой электростанции с аккумуляторной системой хранения. Для этого правительство должно увеличить акционерный капитал Eesti Energia на 114 миллионов евро, пишет ERR.

Планируемая электростанция будет иметь электрическую мощность 100 МВт и тепловую мощность 60 МВт, а также аккумуляторную систему хранения мощностью 25 МВт.

Вырклаэв отметил, что такое предложение однажды уже было в кабинете министров, и сейчас есть желание продвинуться в реализации плана и принять решение об увеличении капитала Eesti Energia, необходимого для строительства станции.

По словам министра, электростанция может выйти на полную мощность в 2028 году, и она будет работать на СПГ.

На вопрос, с какой ценой электростанция может выйти на рынок, Вырклаэв ответил, что по текущему прогнозу она составит около 150 евро за мегаватт-час.

Министр хочет увеличить акционерный капитал Eesti Energia в этом году, поскольку необходимые средства предусмотрены в бюджете этого года. Правительство, вероятно, обсудит предложение Вырклаэва на следующей неделе.

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