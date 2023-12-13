Может ли работодатель запрещать работать сверхурочно?(6)
Отвечает Йохан Пастарус, консультант по психическому здоровью:
Работникам важно отдыхать, поскольку это помогает поддерживать наше здоровье. Работники с более продолжительным временем отдыха реже сталкиваются с проблемами со здоровьем и несчастными случаями на производстве.
Решением Европейского суда от 2 марта была изменена практика рабочего времени и времени отдыха: ежедневное время отдыха работника должно составлять не менее 11 часов. Это значит, что работник может работать в течение одной смены не более 13 часов, включая сверхурочные. Еженедельное время отдыха должно составлять 48 часов подряд, а в случае суммированного учета рабочего времени — 36 часов.
Максимально допустимое среднее рабочее время в семидневный период составляет 48 часов в учетный период, в качестве исключения и по соглашению — 52 часа, однако работник может расторгнуть это соглашение в любое время со сроком предуведомления в две недели.
Основанием для установления требований к рабочему времени и времени отдыха является поддержание психического и физического здоровья работников. Работодатель должен гарантировать, что рабочее время и время отдыха работника сбалансированно, и ситуации, когда работник выгорит и не сможет больше работать, не возникнет. Важность отдыха для здоровья следует рассматривать в двух направлениях: сверху вниз и снизу вверх.
Перспектива снизу вверх ориентирована на человека. Важно смотреть на время, проведенное на работе, т. е. сколько времени проводится в рабочей среде. Мы связываем нашу рабочую среду с рабочими задачами, мы фактически доступны там в любой момент. Отдых означает, что работник может заниматься своей личной жизнью, он никак не связан с рабочими задачами и может отдыхать, без какого-либо чувства давления.
Более продолжительный отдых способствует нашему творчеству и эффективности. Когнитивные способности несколько ограничены, поскольку мозг способен выполнять интенсивную работу лишь в определенной степени. Постоянная интенсивная работа и стресс утомляют мозг, и тогда важные для нашей работы инструменты, такие как внимание, память и саморегуляция „перегорают“. Из-за этого возникает серьезная и распространенная проблема со здоровьем — выгорание. Именно во время отдыха наш мозг восстанавливается, и после нашего возвращения на работу позволяет более эффективно решать рабочие задачи. Отдых означает, что работник физически или психически не связан с рабочими задачами, включая беспокойство, стресс, случайные малые рабочие дела.
Из ежедневного времени отдыха (11 часов) на сон должно уходить не менее 7–8 часов. Таким образом, у работника остается 3–4 часа времени на выполнение других дел, часть из которых уходит на переключение с одной задачи на другую. Помимо работы, важную роль в жизни играют семья, социальные отношения, расслабление, домашняя обстановка и хобби. Однако если ежедневное время отдыха составляет менее 11 часов, то от этого страдает все вышеперечисленное, и в долгосрочной перспективе это может негативно сказаться на здоровье.
Перспектива сверху вниз ориентирована на организацию. Каждый работодатель и организация должны ценить безопасность, здоровье и усердие своих работников. Главную роль в обеспечении последних играет отдых. Хотя поначалу продолжительные рабочие дни могут быть эффективными, это лишь временное решение. Со временем появляются больничные, текучесть кадров, несчастные случаи на производстве и психосоциальные проблемы в рабочей среде. Самым дорогим ресурсом для организации являются его работники, держать их всегда выгоднее, чем постоянно менять сотрудников.
Более длительным временем отдыха работодатель гарантирует, что его работник восстановится психически, эмоционально и физически. Отдых укрепляет когнитивные способности, которые помогают решать проблемы в рабочей среде, обеспечивает эмоциональную стабильность, что помогает улучшить психосоциальные условия на рабочем месте, а также предотвращает выгорание работника.
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