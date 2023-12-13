Может ли работодатель запрещать работать сверхурочно?

Отвечает Йохан Пастарус, консультант по психическому здоровью:

Работникам важно отдыхать, поскольку это помогает поддерживать наше здоровье. Работники с более продолжительным временем отдыха реже сталкиваются с проблемами со здоровьем и несчастными случаями на производстве.

Решением Европейского суда от 2 марта была изменена практика рабочего времени и времени отдыха: ежедневное время отдыха работника должно составлять не менее 11 часов. Это значит, что работник может работать в течение одной смены не более 13 часов, включая сверхурочные. Еженедельное время отдыха должно составлять 48 часов подряд, а в случае суммированного учета рабочего времени — 36 часов.

Максимально допустимое среднее рабочее время в семидневный период составляет 48 часов в учетный период, в качестве исключения и по соглашению — 52 часа, однако работник может расторгнуть это соглашение в любое время со сроком предуведомления в две недели.

Основанием для установления требований к рабочему времени и времени отдыха является поддержание психического и физического здоровья работников. Работодатель должен гарантировать, что рабочее время и время отдыха работника сбалансированно, и ситуации, когда работник выгорит и не сможет больше работать, не возникнет. Важность отдыха для здоровья следует рассматривать в двух направлениях: сверху вниз и снизу вверх.

Перспектива снизу вверх ориентирована на человека. Важно смотреть на время, проведенное на работе, т. е. сколько времени проводится в рабочей среде. Мы связываем нашу рабочую среду с рабочими задачами, мы фактически доступны там в любой момент. Отдых означает, что работник может заниматься своей личной жизнью, он никак не связан с рабочими задачами и может отдыхать, без какого-либо чувства давления.