ФОТО | Сегодня завершился второй этап строительства восточной границы

Вместе с первым отрезком границы, отстроенным прошлым летом, на сегодняшний день обустроена почти половина сухопутной эстонско-российской границы - 63 километра из 135.



Второй этап начался там же, где закончился первый - от озера Ванику и до реки Пиуза. В рамках благоустройства нового участка границы построен также понтонный путь через озеро Ванику. Новый участок пограничной инфраструктуры - самый длинный участок благоустройства наземной границы с крайне разнообразной местностью; леса чередуются с болотистой местностью, часть региона весной покрывается водой.

По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, Эстония всегда должна быть готова к неожиданностям со стороны восточного соседа. „Охрану и безопасность границ обеспечивают хорошо обученные и опытные сотрудники PPA, а мы можем поддержать их в повседневной работе с помощью современного оборудования и технологий, в том числе современной пограничной инфраструктуры. Обеспечение безопасности границ - это ответственность Эстонии не только перед своими гражданами, но и перед всем Европейским союзом. Свободное перемещение товаров и людей зависит от безопасности на внешней границе Шенгенского соглашения - и она начинается и заканчивается здесь“, - подчеркнул Ляэнеметс. По словам министра внутренних дел, высокотехнологичная пограничная инфраструктура позволит быстрее и лучше реагировать на любые инциденты на границе, будь то нелегальная миграция или контрабанда.

К концу следующего года планируется завершить строительство ограждения на четвертом участке сухопутной границы, а к концу 2025 года - всей пограничной инфраструктуры на третьем участке. Одновременно с этим на завершенной инфраструктуре сухопутной границы будет продолжаться установка оборудования для наблюдения, а также строительство дополнительных постов наблюдения на 76 километрах нашей речной границы, чтобы она была полностью под техническим наблюдением. Наша озерная граница протяженностью 126 километров уже почти полностью под наблюдением.

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