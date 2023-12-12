Новый премьер-министр Польши совершит первый визит в Таллинн

„После возвращения из Брюсселя я отправлюсь в Таллинн, где встречусь с премьер-министрами Литвы, Латвии и Эстонии. Темы очевидны: война, безопасные границы. Мы будем укреплять наше сотрудничество со странами, которые разделяют наши взгляды в этих вопросах“, – заявил Туск, выступая во вторник в польском парламенте.

Туск заявил, что его страна призывает Запад к полной мобилизации для помощи Украине, добавив, что хочет вернуть Польшу в европейское руководство и укрепить позиции страны в НАТО.

„Мы громко и решительно призываем весь свободный мир, Запад, к полной мобилизации для помощи Украине в этой войне“, – заявил Туск в парламенте, представляя планы своего правительства.

Туск также пообещал быстро решить вопросы, связанные с демонстрациями водителей грузовиков на нескольких пограничных пунктах с Украиной.

В понедельник, 11 декабря, Сейм Польши проголосовал за предоставление Туску мандата на формирование нового правительства - его кандидатуру поддержала коалиция партий, обладающая большинством голосов в нижней палате парламента.