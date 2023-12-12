В пожаре в жилом доме в Пирита погибла женщина: названа причина возгорания

По словам главного инспектора бюро надзора за безопасностью Пыхьяского спасательного центра Арманда Юргенсона, все указывает на то, что причиной пожара стало неправильное обращение с открытым огнем.

„Пожар начался возле спального места либо от свечей, либо из-за курения, поскольку рядом с кроватью были видны как оплавленные остатки свечей, так и окурки чуть подальше. Также в доме не было датчика дыма, который бы сигнализировал о возгорании на более ранней стадии“, - сказал Юргенсон.

Спасательный департамент обращает внимание на то, что со свечами следует обращаться осторожно. Горящие свечи ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра, ставить их на легковоспламеняющиеся поверхностих или в одном помещении с детьми и домашними животными.

Для курения рекомендуется выходить на улицу и отходить подальше от окон и дверей.

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