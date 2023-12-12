ФОТО | В центре Таллинна встало трамвайное движение

Около 13 часов в ряд стояло примерно десять трамваев.

На инфолинии городского транспорта сказали, что один трамвай сломался, в связи с чем и другие не могут проехать.

Сколько времени уйдет на ликвидацию проблемы, неизвестно.

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