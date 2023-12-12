12.12.2023, 13:35
ФОТО | В центре Таллинна встало трамвайное движение
ФОТО: Lugeja foto
Читатель прислал фотографию, на которой видно, что на Тартуском шоссе в центре Таллинна встали трамваи.
Около 13 часов в ряд стояло примерно десять трамваев.
На инфолинии городского транспорта сказали, что один трамвай сломался, в связи с чем и другие не могут проехать.
Сколько времени уйдет на ликвидацию проблемы, неизвестно.
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