13.12.2023, 08:00
ОПРОС | Сторонники Партии реформ не отказались от желания видеть на посту премьера Каю Каллас(15)
Урмас Рейнсалу по-прежнему остается самым популярным!
ФОТО: | Delfi Meedia
И мощный взлет популярности Урмаса Рейнсалу, и грандиозное падение Каи Каллас на данный момент остановились, пишет Eesti Päevaleht, опираясь на опрос по поводу предпочтений по кандидатуре премьер-министра.
Впервые с начала года результаты опроса по поводу того, кого эстоноземельцы предпочли бы видеть на должности премьер-министра, проведенного по заказу Eesti Päevaleht и осуществленному Turu-uuringute AS, стабилизировались. Если в опросах, проведенных после избрания лидером партии Урмаса Рейнсалу, процент поддержки председателя Isamaa составлял 11, 16, 21 и 29 соответственно, то в декабре его поддержали 28% опрошенных.