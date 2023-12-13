Новости Эстонии
13.12.2023, 08:00

ОПРОС | Сторонники Партии реформ не отказались от желания видеть на посту премьера Каю Каллас

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Урмас Рейнсалу по-прежнему остается самым популярным!
Поддержка Каи Каллас и Урмаса Рейнсалу остается более или менее на том же уровне
Поддержка Каи Каллас и Урмаса Рейнсалу остается более или менее на том же уровне
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

И мощный взлет популярности Урмаса Рейнсалу, и грандиозное падение Каи Каллас на данный момент остановились, пишет Eesti Päevaleht, опираясь на опрос по поводу предпочтений по кандидатуре премьер-министра.

Впервые с начала года результаты опроса по поводу того, кого эстоноземельцы предпочли бы видеть на должности премьер-министра, проведенного по заказу Eesti Päevaleht и осуществленному Turu-uuringute AS, стабилизировались. Если в опросах, проведенных после избрания лидером партии Урмаса Рейнсалу, процент поддержки председателя Isamaa составлял 11, 16, 21 и 29 соответственно, то в декабре его поддержали 28% опрошенных.

Изменение поддержки всех партийных лидеров настолько незначительно, что находится в пределах погрешности опроса, т.е. их поддержка существенно не изменилась. Лидера Партии реформ Каю Каллас поддержали 17% респондентов в ноябре и 18% в декабре. Мартина Хельме (EKRE) поддержали 14% респондентов в ноябре и 12% в декабре. Поддержка Михаила Кылварта (Центристская партия) в ноябре составляла 14%, сейчас – 13%.

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