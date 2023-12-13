ОПРОС | Сторонники Партии реформ не отказались от желания видеть на посту премьера Каю Каллас

Впервые с начала года результаты опроса по поводу того, кого эстоноземельцы предпочли бы видеть на должности премьер-министра, проведенного по заказу Eesti Päevaleht и осуществленному Turu-uuringute AS, стабилизировались. Если в опросах, проведенных после избрания лидером партии Урмаса Рейнсалу, процент поддержки председателя Isamaa составлял 11, 16, 21 и 29 соответственно, то в декабре его поддержали 28% опрошенных.