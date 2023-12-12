ВНИМАНИЕ | Обращение в Департамент социального страхования лучше отложить до нового года

По словам руководителя отдела по обслуживанию клиентов Департамента социального страхования Лийс Меси, изменения обусловлены необходимостью приведения в порядок инфосистемы SKAIS2, где требуется перенести 28 миллионов документов из одной базы данных в другую.

В этот период специалисты департамента будут доступны по электронной почте info@sotsiaalkindlustusamet.ee и по инфотелефону 612 1360.

„Надо учесть, что получение ответа и время обработки документов могут задерживаться. Если это только возможно, советуем людям подождать с подачей документов до начала нового года, когда восстановится обычный рабочий ритм“, - добавила Меси.

Также департамент обращает внимание, что в праздничные дни с 24 по 26 декабря инфотелефон и бюро обслуживания клиентов не работают. В порядке исключения бюро будут открыты в последнюю пятницу декабря, то есть 29.12.

Департамент просит прощения за возможные неудобства.

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