Новости Эстонии
12.12.2023, 11:15

ВНИМАНИЕ | Обращение в Департамент социального страхования лучше отложить до нового года

 
Maaleht
Sotsiaalkindlustusameti teenuste kasutamisel võib esineda tõrkeid.
Sotsiaalkindlustusameti teenuste kasutamisel võib esineda tõrkeid.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Бюро обслуживания клиентов Департамента социального страхования и среда самообслуживания будут закрыты с 20 по 23 декабря в связи с приведением в порядок инфосистем ведомства. Также могут быть перебои в процессе использования услуг.

По словам руководителя отдела по обслуживанию клиентов Департамента социального страхования Лийс Меси, изменения обусловлены необходимостью приведения в порядок инфосистемы SKAIS2, где требуется перенести 28 миллионов документов из одной базы данных в другую.

В этот период специалисты департамента будут доступны по электронной почте info@sotsiaalkindlustusamet.ee и по инфотелефону 612 1360.

„Надо учесть, что получение ответа и время обработки документов могут задерживаться. Если это только возможно, советуем людям подождать с подачей документов до начала нового года, когда восстановится обычный рабочий ритм“, - добавила Меси.

Также департамент обращает внимание, что в праздничные дни с 24 по 26 декабря инфотелефон и бюро обслуживания клиентов не работают. В порядке исключения бюро будут открыты в последнюю пятницу декабря, то есть 29.12.

Департамент просит прощения за возможные неудобства.

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