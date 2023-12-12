На открытии Domino’s Pizza в Таллинне царил хаос: сеть пиццерий объяснила, в чем дело

Директор по маркетингу в странах Балтии Ромас Лигейкисе сказал Ärileht, что они очень рады, что жители Эстонии столь тепло приняли выход Domino’s Pizza на местный рынок.

„Количество заказов в день открытия превзошло все наши ожидания. На самом деле, спрос был настолько высоким, что нам несколько раз приходилось временно закрывать наш сайт, чтобы справиться с объемом заказов. Рост трафика [сайта] сильно превзошел наши первоначальные прогнозы“, — добавил Лигейкис.

К сожалению, отметил он, беспрецедентный спрос привел к тому, что некоторым клиентам пришлось дольше ждать своего заказа. Несмотря на то, что пиццерия предоставила четкие предупреждении и информацию о возможных задержках с помощью баннеров и дополнительных сообщений на своем сайте, многие клиенты все равно настолько хотели попробовать Domino’s Pizza, что продолжали размещать заказы.

„Мы обнаружили, что некоторые пользователи были перенаправлены на страницу загрузки литовского приложения. Для решения этой проблемы мы сразу же отключили всплывающее окно с рекомендацией использовать приложение. Наша техническая команда активно занимается решением этой проблемы, чтобы обеспечить удобство использования для всех наших клиентов“, — сказал Лигейкис. Несмотря на автоматический ответ на эстонском языке и обработку звонков сотрудниками, владеющими эстонским языком, из-за большого количества входящих звонков некоторым клиентам было трудно дозвониться. „Мы работаем над оптимизацией наших каналов связи, чтобы лучше справляться с возросшим спросом и сделать так, чтобы нашим клиентам было легче связаться с нами. Мы связываемся с каждым клиентом, который нуждается в помощи, и не оставляем ни одного клиента нечастным. Если у кого-то есть дополнительные вопросы или пожелания, пишите нам по адресу info@dominospizza.ee“, — добавил представитель сети.