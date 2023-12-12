ФОТО | Учителя назвали дату забастовки

Хотя премьер-министр и министр образования в прошлый четверг подтвердили, что дополнительные восемь миллионов евро на повышение зарплат учителей найдут отражение в госбюджете, по словам председателя союза Реэмо Вольтри, это ничего не изменит.

По словам Вольтри, учителя по-прежнему планируют забастовку: либо в январе, либо ближе к весне. Вчера он сказал Delfi, что окончательное решение будет принято на сегодняшнем заседании совета. Также учителя обсудят, как организовать забастовку максимально правильно и законно.

При этом, отметил Вольтри, правительство еще может предотвратить забастовку: „Если бы мы объявили забастовку, скажем, на март или апрель, то у правительства будет время, чтобы принять меры для ее предотвращения“.

После обеда Вольтри сообщил СМИ о решении совета: забастовка состоится. По его словам, процесс примирения затянулся, встречи постоянно переносили. „В этом году уже не успеваем бастовать. 22 января кажется хорошим временем“.

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