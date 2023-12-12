ВИДЕО | Кая Каллас отчиталась перед Рийгикогу по важному вопросу

Председатель комиссии по делам ЕС Лийза Пакоста в своем выступлении сосредоточилась на обеспечении безопасности союза и необходимости развивать оборонную промышленность и оказывать поддержку Украине. Она также коснулась вопросов, связанных с расширением Европейского союза, и необходимости сокращения бюрократии.

Премьер-министр Кая Каллас затронула вопросы безопасности в Европе, бюджет Европейского союза, единые оборонные инициативы и расширение ЕС. Она также рассмотрела приоритеты Европейского союза на 2023–2025 гг. и функционирование внутреннего рынка.

Много внимания Каллас уделила Украине. Она выразила надежду, что на этой неделе будет принято решение относительно переговоров о вступлении Киева и Молдовы в ЕС. На фоне колеблющейся поддержки стран-участниц, по словам Каллас, Украину необходимо продолжать поддерживать и Россия не должна победить.

Премьер-министр заявила, что позиция правительства относительно внесения изменений в базовые договоры ЕС не изменилась и реформа не поддерживается. Говоря об экономике, Каллас отметила, что во время кризисов в центре внимания оказался внутренний рынок Европы. „Для конкурентоспособности важно, чтобы производились, а доходы направлялись на повышение производительности. Европейская экономика и внутренний рынок не могут полагаться на государственное вмешательство. В итоге и кошельки налогоплательщиков богатых стран опустеют“, - сказала она.

Члены Рийгикогу задали Каллас много вопросов. Большинство касалось безопасности, но были также вопросы по поводу евро и требования соблюдения принципа единогласия при принятии решение на уровне ЕС. Что касается последнего, то Каллас ответила членам Рийгикогу, что правительство решило поддержать это требование.

Смотрите видео!

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.