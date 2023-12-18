18.12.2023, 14:14
Руководитель фирмы по аренде автомобилей: автомобильный налог — шаг в верном направлении, люди предпочтут общественный транспорт(28)
Когда выгоднее не иметь личный автомобиль, а арендовать его?
ФОТО: | Delfi Meedia
Андрус Валма, фирма которого предлагает автомобили в аренду, считает, что государство поступает правильно, вводя автомобильный налог, это побудит людей предпочесть общественный транспорт личному, пишет издание Delfi Ärileht.
Андрус Валма, исполнительный директор фирмы Mobire, предлагающей услугу аренды автомобиля, полагает, что изменения, которые повлечет за собой вводимый автомобильный налог, не лучшим образом отразятся на его бизнесе. Тем не менее, он поддерживает автомобильный налог, так как он поможет снизить автомобилизацию.