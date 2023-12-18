Экономика
18.12.2023, 14:14

Руководитель фирмы по аренде автомобилей: автомобильный налог — шаг в верном направлении, люди предпочтут общественный транспорт

 (28)
Когда выгоднее не иметь личный автомобиль, а арендовать его?
Исполнительный директор Mobire Eesti Андрус Валма готов к переменам. Фирма может предложить большое количество автомобилей в краткосрочную аренду.
Исполнительный директор Mobire Eesti Андрус Валма готов к переменам. Фирма может предложить большое количество автомобилей в краткосрочную аренду.
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Андрус Валма, фирма которого предлагает автомобили в аренду, считает, что государство поступает правильно, вводя автомобильный налог, это побудит людей предпочесть общественный транспорт личному, пишет издание Delfi Ärileht.

Андрус Валма, исполнительный директор фирмы Mobire, предлагающей услугу аренды автомобиля, полагает, что изменения, которые повлечет за собой вводимый автомобильный налог, не лучшим образом отразятся на его бизнесе. Тем не менее, он поддерживает автомобильный налог, так как он поможет снизить автомобилизацию.

Даже если сейчас налог окажется слишком незначительным для того, чтобы люди отказались от личного транспорта, первый шаг будет сделан, и впоследствии стенет проще повышать автомобильный налог, полагает Валма. По его словам, клиенты фирмы уже сейчас задумываются о том, что согласны пересесть за руль автомобиля меньшего размера.

Оставить комментарий Читать комментарии (28)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии