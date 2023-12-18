Руководитель фирмы по аренде автомобилей: автомобильный налог — шаг в верном направлении, люди предпочтут общественный транспорт

Андрус Валма, исполнительный директор фирмы Mobire , предлагающей услугу аренды автомобиля, полагает, что изменения, которые повлечет за собой вводимый автомобильный налог, не лучшим образом отразятся на его бизнесе. Тем не менее, он поддерживает автомобильный налог, так как он поможет снизить автомобилизацию.

Даже если сейчас налог окажется слишком незначительным для того, чтобы люди отказались от личного транспорта, первый шаг будет сделан, и впоследствии стенет проще повышать автомобильный налог, полагает Валма. По его словам, клиенты фирмы уже сейчас задумываются о том, что согласны пересесть за руль автомобиля меньшего размера.