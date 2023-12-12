12.12.2023, 13:15
Новые подробности: убийца Ирины из Ласнамяэ девять лет назад нападал на людей на улицах Таллинна(3)
ФОТО: | fsafsa
Прокурор требует 20 лет тюремного заключения для ласнамяэcкого убийцы Дмитрия Воронина, пишет Eesti Päevaleht. Общественности до сих пор было неизвестно, что на днях исполняется девять лет со дня вынесения приговора Дмитрию Воронину, согласно которому он был признан виновным в ограблениях с применением насилия.
События тех лет и убийство Ирины в этом году имеют ужасающую общую черту: так же, как он убил Ирину, придушив ее сзади веревкой, он в течение нескольких недель напал на людей сзади. Всего пострадавших было семеро, шестеро из них - женщины.