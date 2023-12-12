ЧП и криминал
12.12.2023, 13:15

Новые подробности: убийца Ирины из Ласнамяэ девять лет назад нападал на людей на улицах Таллинна

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Дмитрия Воронина приговорили к трем годам и десяти месяцам за преступления, совершенные в 2014 году.
Дмитрия Воронина приговорили к трем годам и десяти месяцам за преступления, совершенные в 2014 году.
ФОТО: fsasa | fsafsa

Прокурор требует 20 лет тюремного заключения для ласнамяэcкого убийцы Дмитрия Воронина, пишет Eesti Päevaleht. Общественности до сих пор было неизвестно, что на днях исполняется девять лет со дня вынесения приговора Дмитрию Воронину, согласно которому он был признан виновным в ограблениях с применением насилия.

События тех лет и убийство Ирины в этом году имеют ужасающую общую черту: так же, как он убил Ирину, придушив ее сзади веревкой, он в течение нескольких недель напал на людей сзади. Всего пострадавших было семеро, шестеро из них - женщины.

Все нападения произошли в августе 2014 года. На первого потерпевшего Воронин напал в субботу, 9 августа, в пиритаском парке Лиллепи, схватил его за шею левой рукой и начал душить. Другой рукой Воронин вырвал кошелек из руки потерпевшего. Когда в результате удушения потерпевший начал терять сознание, Воронин бросил его, ударил ногой в спину, выхватил сумку и убежал.

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