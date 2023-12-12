ФОТО И ВИДЕО | На Таллиннской окружной дороге произошла авария с участием шести автомобилей, два человека в больнице

Полиция сообщила, что в 7:45 в деревне Соодевахе в волости Раэ на Таллиннской окружной дороге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием шести транспортных средств. Пострадали два человека, которых доставили в больницу.

Прибывшие на место спасатели сняли с автомобилей аккумуляторы, чтобы исключить риск возгорания, и далее инцидентом занялась полиция.

В Департаменте полиции и погранохраны подтвердили, что два человека получили травмы и были доставлены в больницу. Полицейский патруль перекрыл кольцевую развязку в направлении Юри со стороны Петербургского шоссе для работы на месте происшествия. „Просим водителей принять это во внимание и избегать данных зон в ближайшие несколько часов“, — предупредил департамент рано утром.

Около полудня в полиции сообщили, что, по предварительным данным, авария произошла по вине 19-летнего водителя микроавтобуса Volkswagen, который решил совершить обгон двигавшегося впереди грузовика и резко перестроился перед ним.

Если изначально водитель грузовика сумел быстро среагировать и избежать столкновения, то водитель Volkswagen по какой-то причине сразу же снова затормозил и съехал к правому краю дороги. На это торможение водитель грузовика уже отреагировать не смог, в результате чего грузовик повернулся и врезался в дорожное ограждение. „К сожалению, сзади ехали еще несколько автомобилей, которые не успели отреагировать на произошедшее и столкнулись друг с другом. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали два человека, их доставили в больницу на машине скорой помощи. Точные обстоятельства происшествия пока уточняются“, - сказал представитель полиции.

Около 12 часов Таллиннская окружная дорога была снова открыта для движения. Полиция просит всех участников дорожного движения соблюдать дистанцию ​​и учитывать зимние дорожные условия.

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