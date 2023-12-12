ЧП и криминал
12.12.2023, 08:26

Ушла из дома и пропала. Полиция просит помощи в поисках 49-летней женщины

 
Фото носит иллюстративный характер.
Фото носит иллюстративный характер.
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

В понедельник, 11 декабря, в полицию поступило сообщение о том, что 49-летняя Аннели ушла из своего дома в поселке Анне в волости Антсла и пропала. Последний раз она выходила на связь 4 декабря.

Отмечалось, что женщина может не совсем адекватно воспринимать действительность.

Полицейские связались со окружением женщины и проверили различные места, и в результате нашли ее у одной знакомой.

Пропавшую доставили домой, с ней все в порядке.

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