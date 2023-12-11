Президенты стран Балтии: Украина победит, но конфликт будет затяжным(64)
Президенты Латвии и Литвы Эдгар Ринкевич и Гитанас Науседа прибыли в понедельник с визитом в Эстонию по приглашению президента Алара Кариса, пишет RusERR.
Лидеры балтийских стран обсудили угрозы безопасности в свете войны в Украине, а также перспективы вступления Молдовы в Евросоюз, сообщила „Актуальная камера“.
Три президента также посетили госгимназию в Пельгулинна, чтобы обсудить с учениками роль молодежи в демократическом обществе.
Позднее на пресс-конференции Карис, Ринкевич и Науседа подчеркнули, что Украина выиграет войну против России, но предстоит готовится к затяжному конфликту. К тому же не стоит недооценивать умение России учиться на своих ошибках и вовремя собраться с силами.
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